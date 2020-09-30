رابط تحميل تطبيق منصة مدرستي لأجهزة ios وآندرويد

المواطن - الرياض

كشفت وزارة التعليم رسميًا عن تطبيق منصة مدرستي لأجهزة آبل التي تعمل وفق نظام تشغيل ios أو الأجهزة التي تعمل بنظام آندرويد.

ودعت التعليم مستخدمي نظام ios إلى تحميل التطبيق من متجر آبل بينما دعت مستخدمى أجهزة الآندرويد إلى تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي.

ماذا يتضمن تطبيق منصة مدرستي ؟

ويحتوي تطبيق منصة مدرستي على ما يلي:

المقررات الدراسية (النسخة الإلكترونية).

الواجبات والاختبارات الإلكترونية.

حضور فصول الدعم والتقوية الافتراضية بالتكامل مع نظام ميكروسوفت تيمز.

مسارات تعليمية متنوعة تلبي الفروق الفردية للطلاب وتدعم تعلمهم.

بنك أسئلة يتضمن أكثر من 100 ألف سؤال إلكتروني محكّم لكافة المقررات الدراسية.

أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع (مرئي، كرتوني، ألعاب، تفاعلي).

أكثر من 130 ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة المعلمين.

محتوى معزز للتعلم (إسهامات المسلمين، القيم التربوية، نادي القراءة، المعاجم اللغوية المصورة).

قنوات تطوير ذاتي ومجتمع مدرسي تفاعلي.

المشاركة التفاعلية بين منسوبي المدرسة والمنزل عبر مجتمعات تعلم تفاعلية.

تقارير وإحصائيات التقدم في الإنجاز.

تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا

وتتم إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر.

انقر على أيقونة (حسابي).

انقر على أيقونة (الأفراد والمكفولين).

اختر إضافة الأبناء.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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