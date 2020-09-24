رابط تحميل فيديو من اليوتيوب

قد يٌعجبك فيديو معين وتبحث عن رابط تحميل فيديو من اليوتيوب موقع اليوتيوب الشهير لا يوجد به أيقونة خاصة بتحميل الفيديوهات المعروضة عليه مباشرة.

موقع اليوتيوب

يعتبر هذا الموقع من أشهر المواقع التي تعرض فيديوهات ومقاطع عن كل ما تريد رؤيته، ويمكنك حتى أن تقوم بتنزيل فيديوهات خاصة بك، ليراها الناس من مختلف العالم، فهو يضم فيديوهات من مختلف بلدان العالم، وبمختلف اللهجات واللغات.

حتى أنه يمكن التربح من خلاله، عن طريق نسب المشاهدة التي قد تأتيك عندما تقوم بتنزيل فيديو خاص بك، ولكن يجب أن تحتاط من حقوق الملكية، فهو منصة رائعة لعرض موهبتك أو تقديم أية محتوى تريده، حيث أن المشاهدات على موقع اليوتيوب تتعدى المليار خلال يوم.

ومن المؤكد أنك من الأشخاص ممن يزورون موقع يوتيوب، قد يقابلك مقاطع حصرية تريد أن تحتفظ بها على جهازك، ولهذا تحتاج للحصول على رابط تحميل فيديو من اليوتيوب، وسنعرض لكبعض الطرق التي يمكنك من خلالها ذلك عن طريق موقع المواطن.

رابط تحميل فيديو من اليوتيوب

هناك عدة مواقع متخصصة في تحميل الفيديوهات من موقع اليوتيوب الشهير، حيث أنه لا يمكن تحميل فيديو مباشرة من اليوتيوب، فهذا غير متاح، ولكن هناك زر مكتوب عليه download وعند الضغط عليه يقوم بالاحتفاظ بالفيديوهات لفترة وجيزة ولكن على حسابك على الموقع.

حتى أنه ليست كل مقاطع الفيديو المعروضة عليه متاحة لأن يتم حفظها على حسابك على الموقع من خلال زر download، ولهذا فالأفضل الاستعانة بأي من الطرق الآتية

برنامج 4K Video Downloader

يمكنك هذا البرنامج عند تحميله على الجهاز الخاص بك من تحميل أي من مقاطع الفيديو التي يعرضها موقع اليوتيوب، ويمكن تحميله من هنا، ثم قم بتثبيته على جهازك.

ثم عندها قم بالبحث عن الفيديو الذي ترغب بتحميله من موقع اليوتيوب، وعندها قم بتحديد عنوان (URL) الخاص به، ثم اضغط على كلمة نسخ، أو اضغط على زر ctrl مع زر c في نفس الوقت.

وبهذا تكون حصلت على رابط الفيديو، وقم بعدها بفتح برنامج 4K Video Downloader وقم بلصق الرابط في الخانة المخصصة لذلك في البرنامج، وستجدها في الجهة العلوية من الشاشة.

وقم بلصق الرابط في الخانة المخصصة لذلك في البرنامج، وستجدها في الجهة العلوية من الشاشة. وقم بعد ذلك بضبط الاختيارات التي يوفرها لك البرنامج مثل الجودة، والصيغة، وقم باختيار الملف الذي ترغب بحفظ الفيديو به.

وأخيرًا قم بالضغط على زر التحميل وهو download وسيقوم البرنامج بتحميل الفيديو على الجهاز، في المكان الذي قمت بتحديده سابقًا، وبالجودة والكفاءة التي ترغب بها.

برنامج VLC Player

يقوم هذا البرنامج أيضًا بتحميل الفيديوهات من موقع اليوتيوب بكل بساطة وسهولة، ولكن أولًا يجب تحميله، وتثبيته على الجهاز، ويمكنك ذلك من خلال الضغط على هنا.

ثم نقوم بالبحث عن الفيديو الذي نرغب بتحميله من اليوتيوب ونقوم بنسخ الرابط الخاص به، ويكون هذا موجود في أعلى الشاشة، ويمكن نسخه إما بالضغط على زر الفأرة اليمين.

أو يمكن استخدام لوحة المفاتيح بالضغط على زر ctrl مع c ليتم نسخ الرابط، وستحتاجه في تحميل الفيديو من على الموقع.

قم بفتح برنامج VLC Player ثم اضغط على أيقونة media والتي تعني الوسائط، ثم اختر زر file أو ملف، ثم اضغط على زر open network

ثم اضغط على أيقونة media والتي تعني الوسائط، ثم اختر زر file أو ملف، ثم اضغط على زر open network ومن خلال الضغط على هذه الأيقونة ستظهر لك صفحة جديدة يمكنك حينها إدخال الرابط الذي قمت بنسخه في الخطوة الأولى، والذي يخص الفيديو الذي تريد تحميله.

اضغط على الخانة وقم بالضغط على زر ctrl مع زر v وهذا سيقوم بلصق الرابط في تلك الخانة.

اضغط على كلمةtoolsوالتي تعني الأدوات، واختر منها أيقونة Codec Informationواضغط على كلمة enter وقم باختيار حفظ الفيديو.

موقع Clip Converter

يمكنك تحميل برنامج Clip Converter من خلال هذا الضغط على الرابط التالي من هنا.

عند فتح الرابط السابق ستجد أن هناك خانة video URL to download وفيه يتم لصق الرابط الخاص بالفيديو الذي تريد تحميله.

ولكي تنسخ هذا الرابط قم بفتح الفيديو الذي ترغب بتحميله، وقم بالضغط على زر الفأرة الأيمن واختيار كلمة نسخ بعد تحديد العنوان من أعلى الشاشة.

وبعدها قم بتحديد الصيغة التي ترغب بتحميل الفيديو بها، فيمكنك تحميلها كفيديو، أو كصوت فقط إن كانت مقطع لأغنية أو غيرها.

تحميل فيديو من اليوتيوب بدون برنامج

يمكن تحميل فيديوهات موقع اليوتيوب بدون الاستعانة بأية برامج، ومن خلال موقع جوجل كروم، ويتم ذلك عن طريق فتح متصفح جوجل كروم، وإضافة الأدوات الخاصة بالتحميل عن طريق اختيار الزر الخاص بإضافتها إلى كروم.

وبعدها يتم استكمال الخطوات عن طريق الضغط على أيقونة continue، ومنه اختيار كلمة install، وبعد ذلك عند فتحك لأي فيديو على موقع اليوتيوب ستجد أن خيار تحميل أو downloadعند ضغطك عليه سيقوم بتحميل هذا الفيديو.

تحميل فيديوهات اليوتيوب من خلال الهاتف المحمول

جميعنا نعتمد على الهواتف المحمولة اعتمادًا كبيرًا، فنحن نحتاجها في كافة أوقاتنا، ولهذا قام بعض المبرمجون بإتاحة بعض من التطبيقات التي من خلالها يمكننا تنزيل فيديوهات من موقع اليوتيوب بطريقة سلسة وسهلة، ومن هذه التطبيقات الآتي:

تطبيق TubeMate

وهو تطبيق مجاني، ويمكن تحميله للهواتف بمختلف أنواعها عن طريق الضغط على الرابط التالي من هنا.

واضغط على زر تنزيل، أو install وعندها سيكون التطبيق متاح لك لاستخدامه كما تشاء، ولكي تقوم بتحميل فيديو من موقع اليوتيوب، ابحث عنه في التطبيق، وسيظهر لك، وبعدها اضغط على علامة التحميل download.

وسوف يقوم البرنامج بتنزيل الفيديو لديك على جهازك، لكي تستمع إليه بدون الحاجة إلى الإنترنت،ويمكنك التحكم في الجودة التي ينزل بها الفيديو، وغيرها من العوامل الأخرى.

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