رابط حضور الدرس المباشر .. التسجيل المباشر منصة مدرستي

رابط حضور الدرس المباشر

يقوم الكثير من الطلبة بالبحث عن رابط حضور الدرس المباشر على منصة مدرستي التعليمية، حيث يتم بث عليها الدروس بشكل مباشر من خلال المعلم للطلبة ومن خلالها يتم التفاعل والتجاوب فيما بينهم.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

تعتبر منصة مدرستي التعليمية والتي توجد في المملكة العربية السعودية من أكثر الوسائل التعليمية الناجحة التي تعتمد على التعليم عن بعد حيث ثبتت فاعليته ونجاحه في استمرار العملية التعليمية من خلال الإنترنت أثناء التواجد في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس والفصول الدراسية.

وبالتالي من خلال المنصة يتم تلقي الطالب التعليم من خلال الدروس والمحاضرات المباشرة وإعطاء الواجبات والتفاعل مع الطالب والمتعلم، بالإضافة إلى وجود بعض الخدمات الأخرى مثل الواجبات وتصحيحها وتقييم مستوى الطلاب وإنشاء بعض المكافآت والعقوبات للطلبة.

ففي ظل الكورونا التي انتشرت مؤخرًا على مستوى العالم تم توقف سير الحركة التعليمية ليست التعليم فقط بل وبضع الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين بشكل عام على مستوى الدول، وبالتالي سعت الحكومة السعودية على توفير كافة احتياجات وخدمات المواطنين حتى الطلاب من خلال الإنترنت.

الدروس المباشرة على المنصة

من خلال الدخول على رابط حضور الدرس المباشر يتم مشاهدة الدرس في حال وقت بثه مباشرةً، حيث تعمل المنصة بشكل أساسي على هذه الدروس، حيث تهتم المنصة بشكل كبير على إذاعة الدروس الافتراضية أو المباشرة والتي تتم من خلال البث المباشر الأون لاين من المعلم للطالب مباشرةً.

يقوم المعلم بتسجيل الدخول إلى المنصة والطالب أيضًا في وقت الحصة من خلال مايكروسوفت تايمز والتي يمكن الطرفين من رؤية بعضهما البعض كل واحد في مكانه، يقوم الطلاب بمشاهدة الدرس وكأنه أمام المعلم في الفصل، من خلال الصوت والصورة، والطالب أيضًا يقوم التفاعل مع المعلم.

فمن أهم مميزات الدروس المباشرة عن المحاضرات المسجلة هو أن الطالب يستطيع أن يستفسر ويسأل المعلم أي سؤال يريده مع الطلب من المعلم تكرار جزئية وشرحها بأكثر من وسيلة حتى يفهمها الطالب بل تسير المحاضرة وكأنها نظرية في الفصل كما كان في السابق.

تسجيل دخول الطالب على منصة مدرستي

حتى يستطيع الطالب أن يقوم بالدخول على رابط حضور الدرس المباشر على منصة مدرستي لابد من أن يقوم ببعض الخطوات للتسجيل أولًا على المنصة، فلا يمكن للطالب مشاهدة الدروس سوى في حالة امتلاك حساب شخصي باسمه الصحيح على المنصة، ويتم هذا من خلال مراحل التسجيل التالية:

أولًا يقوم الطالب الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال الإنترنت.

في الصفحة الرئيسية للمنصة يجد في الأعلى كلمة تسجيل الطلاب والكوادر التعليمية يقوم بالضغط عليها.

سوف تظهر له خيارات للتسجيل عليه أن يقوم باختيار أمر التسجيل بواسطة مايكروسوفت تايمز.

من بعد ذلك سوف يطلب منك أن تقوم بإدخال البيانات الخاصة بالحساب من اسم المستخدم وكل المرور.

الضغط على كلمة تسجيل وإنهاء ومن ثم يكون للطالب حساب مسجل على المنصة من خلالها يتم الوصول إلى رابط الدرس المباشر التي يتم بثه على المنصة.

رابط حضور الدرس المباشر على منصة مدرستي

حتى يتم الوصول إلى الدرس المباشر على المنصة يجب اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمة من خلال هذا الرابــــــــط مباشرة.

تسجيل الدخول الحساب الخاص بك.

الذهاب إلى قائمة جدولي والتي توجد في القائمة الرئيسية في الصفحة الرئيسية للمنصة.

يتم عرض الجدول الخاص بالحصص اليومية لليوم الدراسي.

يقوم الطالب باختيار الحصة التي يريد حضورها.

بمجرد اختيارها يتم الانتقال بشكل مباشر إلى صفحة مايكروسوفت تايمز لعرض الحصة المباشرة.

تسجيل حضور الطالب في الحصة المباشرة

وحتى يتم تأكيد حضور الطالب في المحاضرة المباشرة يجب على جميع الطلبة أن يقوموا بإثبات حضور في المنصة لأن المعلمين تهتم لهذا الأمر وتقوم برصد درجات أعمال السنة بناءًا على الغياب والحضور، ويتم من خلال هذه الخطوات ويذكرها موقع المواطن في النقاط الآتية:

الدخول أولًا إلى منصة مدرستي.

تسجيل الدخول بالحساب الشخصي للطالب.

ومن ثم من القائمة الرئيسية يتم اختيار كلمة “جدولي”.

ومن هذه الخيار سوف يظهر لك جميع الدروس الخاصة بك وباليوم الدراسي في شكل جدول.

عليك من هذا الجدول اختيار اسم المادة التي تريد الحضور وإثبات حضورها.

عند الضغط على اسم الدرس سوف تظهر لك كلمة حضور بجانب كل درس قم بالضغط عليه.

بذلك سوف يتم تسجيل الحضور الكترونيًا في هذه الحصة.

رابط الدرس الافتراضي على المايكروسوفت

من خلال فتح برنامج مايكروسوفت تايمز يمكنك الدخول على الحصة أو المحاضرة التي بثت بشكل مباشر أون لاين للطلبة مباشرة ولكن يتم هذا من خلال اتباع هذه الخطوات فقط:

من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بك قم بفتح برنامج مايكروسوفت تايمز.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول بالحساب الخاص بك والتي قمت بربطه من قبل بحساب منة مردتي.

بعد التأكد من فتح الحساب على البرنامج وتشغيله شكل صحيح يمكنك التوجه مرة أخرى إلى منصة مدرستي.

في الصفحة الرئيسية للمنصة سوف تجد كلمة “فريق أو team” قم بالضغط عليها.

سوف يظهر لك بعد الضغط على هذه الأيقونة مجموعة من الفصول والقنوات التي يمكنك ومسموح لحسابك الانضمام لها.

قم بتحديد الفصل أو الحصة التي تريد حضورها من الفريق.

بمجرد الضغط على اسم الدرس أو المادة التي تريد مشاهدتها سوف يتم الولوج بشكل مباشر إلى الحصة من خلال نافذة المايكروسوفت تايمز الخاصة بك.







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