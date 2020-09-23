راشد الماجد وأصيل أبو بكر يقدمان أعذب الأغاني في اليوم الوطني

المواطن - الدمام

اختتم سندباد الأغنية النجم راشد الماجد الحفل الأول من حفلات اليوم الوطني الـ90 التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات.

وتم في الحفل مراعاة كافة قواعد السلامة والإجراءات الاحترازية اللازمة، فيما غرد راشد الماجد بأجمل وأعذب الأغاني الوطنية وما اشتهر به من أعمال مستهلًا الحفل بأغاني “سلمتك” و”عاش سلمان” و”يا محمد” وغيرها، فعانقت حنجرة الماجد بهذه المناسبة التي حملت شعار “همة حتى القمة” وطنه قيادة وشعبًا.

السندباد راشد الماجد يُشعل الحفل:

وكان سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات في استقبال الماجد، وفي الكواليس التقيا المطرب أصيل أبو بكر الذي كان قد أنهى الفقرة الأولى فحدثه عن جمال هندسة الصوت، وما بلغه من تفاعل كبير عن الحفل الذي تم نقله حصريًا عبر تطبيق “فن Box”.

وبعد التقاط الصور التذكارية، أجاب راشد الماجد بحضور “أبوفواز” على أسئلة أهل الإعلام عبر منبر روتانا، ثم توجه الماجد للمسرح للغناء، والنتيجة حفل وطني ناجح بامتياز أشعل مواقع التواصل ومنصات السوشيال ميديا.

أصيل أبو بكر في سهرة شرقاوية:

في سهرة شرقاوية وطنية رائعة، استهل المطرب أصيل أبو بكر في الصالة الخضراء بمدينة الدمام الحفل الأول من حفلات اليوم الوطني، حيث كان الهندي في استقباله عند وصوله وبعد التقاط الصور التذكارية توجه الاثنان إلى ركن الإعلام وهناك تم طرح عدد من الأسئلة باسم أهل الإعلام عن الحفل أجاب عليها أصيل الذي توجه بعدها لبدأ فقرته في الحفل الذي جمعه مع الماجد.

وأظهرت اللقطات والفيديوهات والتي تم التقاطها قبل وأثناء بدأ الحفل حسن وجمال التنظيم الذي قامت به روتانا وطاقمها، علمًا أن الحفلات يتم نقلها مباشرة وحصريًا عبر تطبيق فن Box.

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