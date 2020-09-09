رحلة سياحية لن تُنسى للإعلاميين في ينبع.. زاروا الشواطئ والجزر وتمتعوا بنقاء الطبيعة

المواطن - ينبع - تصوير: خالد الحمودي

نظمت الهيئة السعودية للسياحة رحلة إعلامية للزملاء الإعلاميين، تمت خلالها زيارة معالم محافظة ينبع واستمرت من يوم الأحد الماضي حتى مساء يوم أمس الثلاثاء.

وكانت الرحلة إلى مدينة ينبع الصناعية وينبع النخل ومحافظة أملج، حيث تمت زيارة الشواطئ والتعرف على الجزر من خلال المرشدين السياحيين السعوديين ، بالإضافة إلى رحلة بحرية إلى شاطئ أملج ثم السباحة في المسبح الكرستالي الذي أدهش الجميع بألوانه وصفاء ونقاء المياه بداخله.

وشاهد الإعلاميون الشعاب المرجانية والحياة البحرية برحلة غوص، فيما اختتمت الرحلة بتناول أنواع المأكولات البحرية التي تم إعدادها مسبقاً من قبل الفريق السياحي المرافق.

وتمت في اليوم نفسه زيارة متحف المناخة والتعرف على الحضارة ومشاهده التحف القديمة الأثرية.

ومن الأماكن السياحية التي تمت زيارتها في ينبع، حديقة النورس بالجبيل الصناعية، والمدينة التاريخية، والمدينة الصناعية، وكورنيش ينبع الصناعية وينبع النخل، وأيضاً شاطئ الشباب الذي كان في السابق خاصاً بالشباب ولكنه أصبح متاحاً الآن للجميع.

كما تمت زيارة كورنيش تأمل في ينبع الصناعية، وهو عبارة عن كورنيش يتم الوقوف فيه بموقف مخصص لكل سيارة وتأمل البحر من السيارة.

ذات صلة : الرأس الأبيض يشهد وصول أولى رحلات الكروز السياحية







شارك الخبر