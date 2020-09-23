ردود فعل نجوم الهلال بعد اعتبار الأزرق منسحبًا

المواطن - محمد سمعه

أبدى كل من عبدالله المعيوف وسلمان الفرج ومدالله العليان والفرنسي بافيتيمبي غوميز نجوم الهلال، اندهاشهم واستياءهم من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر بيانًا، اليوم الأربعاء، أكد فيه على اعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا بعد إخفاقه في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ونشر مدالله العليان، عبر حسابه في Snap Chat، صورًا لقميص الأزرق وهو يحمل شعار بطل آسيا 2019، أما الفرنسي غوميز فعلّق قائلًا: “لا تحطموا أحلامنا”.

المعيوف يُذكّر الجميع بأن الهلال بطل نسخة 2019:

بينما نشر المعيوف صورة تذكيرية عبر “سناب شات” وهو حامل للقب دوري أبطال آسيا 2019، بينما التقط سلمان الفرج صورة من القناة الناقلة لمباراة الزعيم ضد شباب أهلي دبي الإماراتي وهي تعلن إلغاء المباراة، وواضعًا علامتي تعجب عبر Story حسابه في الإنستجرام كاندهاش من قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار الهلال منسحبًا من البطولة.

شباب الأهلي وباختاكور يتأهلان بعد اعتبار الأزرق منسحبًا:

وكان الاتحاد الآسيوي أقر بتأهل شباب أهلي دبي الإماراتي ونادي باختاكور طشقند الأوزبكي بعد اعتباره الهلال منسحبًا من دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

شارك الخبر