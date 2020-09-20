رد الجابر والدعيع على قرار الاتحاد الآسيوي الأخير تجاه الهلال

المواطن - محمد سمعه

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤخرًا، طلب نادي الهلال بتأجيل المباراة ضد فريق شاهر خودرو الإيراني المقرر إقامتها اليوم الأحد في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا بين لاعبي الأزرق إلى 15 حالة.

ورد سامي الجابر نجم الأزرق السابق على قرار الاتحاد الآسيوي قائلًا: “الاتحاد الآسيوي ليس مُطالبًا باحترام حامل اللقب، بل مُطالب باحترام عدالة المنافسة وضمان الفرص المتساوية لمن حضر لإكمال مشواره في البطولة، ومحاولة الربط بين حالة انسحاب نادي الوحدة الإماراتي ورفض الاتحاد الآسيوي مطالبه بالتأجيل، ومطالبة الهلال بالانسحاب والضغط على الاتحاد الآسيوي لعدم إيجاد حل غير منطقية مطلقًا”.

نجم الهلال السابق يُهاجم الاتحاد الآسيوي

وأضاف الجابر: “الهلال حضر كما هو مجدول من قبل الاتحاد الآسيوي وشارك بقائمة ناقصة في أولى المباريات وارتفعت أعداد الإصابات والفريق في ضيافة الاتحاد الآسيوي الذي يُفترض أن يتحرك ليس لاستثناء الزعيم ومحاباته بل لضمان استمرار البطولة والمحافظة على سمعته كاتحاد قادر على إيجاد الحلول”.

أما الحارس الأسطوري محمد الدعيع قال في تصريحات لـ صحيفة “الرياضية” إن ما فعله الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليس بجديد على الزعيم، مضيفًا أن الاتحاد الآسيوي لم يسبق له وأن أنصف الأزرق بعد نهائي سيدني الأسترالي في دوري أبطال آسيا 2014 وارتكاب أخطاء تحكيمية كارثية إضافة لعدم إنصاف الأزرق في قصة ملاعب إيران.

سبب اندهاش الدعيع من الاتحاد الآسيوي

وأكد الدعيع أنه مندهش من تصرف الاتحاد الآسيوي مع الزعيم لكي يجبره على الانسحاب من دوري أبطال آسيا، مضيفًا أنه كان يتمنى موقفًا عادلًا من الاتحاد الآسيوي كون الهلال هو آخر بطل متوج بدوري أبطال آسيا وشرّف القارة الآسيوية في كأس العالم للأندية 2019.

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