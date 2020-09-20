رد المريسل المثير على ربط انسحاب الهلال آسيويًا بالأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل على ما تردد حول ربط انسحاب الهلال من دوري أبطال آسيا 2020 بالأندية السعودية المشاركة في البطولة وهي: “النصر والتعاون والأهلي”.

الهلال يريد إكمال مشواره الآسيوي

وكتب المريسل اليوم الأحد عبر حسابه في “تويتر” : “واضح أن الزعيم يريد إكمال مشواره الآسيوي مهما كانت النتائج وهذا قرار لا شك تتحمله الإدارة خاصة أن مباراة اليوم ضد شاهر خودرو مضمونة حتى لو لعب ببراعمه، ولكن مسألة ربط انسحاب الأندية السعودية بالأزرق، أراه أمرًا معيبًا في حق أنديتنا، أنا أقول نعطي للأزرق حمدالله والسومة ومايكون عشان ما ينسحب”.

صدمات متتالية لجماهير الأزرق عن الفريق

وكان جمهور الهلال صُدم، خلال آخر 7 أيام، وذلك مع الإعلان بصورة مستمرة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين وباقي أفراد البعثة، حيث وصلت الإصابات إلى 24 فردًا في كامل البعثة منهم 15 لاعبًا مصابًا بالفيروس.

وتكاثرت الأقاويل حول الأسباب الرئيسية وراء تفشي كورونا بهذه الصورة بين نجوم أزرق العاصمة، حيث علّق البعض على أن احتفال نجوم الأزرق في حفل مصغر بالتتويج بدوري محمد بن سلمان للمحترفين كان السبب وراء انتشار كورونا لكن سعود كريري مدير الكرة في النادي نفى تمامًا هذه الأقاويل.

واتجه الدكتور همام عقيل أستاذ المناعة والعدوى بالكشف عن سببين قد يكونان وراء انتقال عدوى كورونا لنجوم الأزرق، وهما لمس كأس الدوري التي جاءت لهم وقد يكون هو من نقل الفيروس، أو عن طريق الاحتفالات التي حدثت في أرضية ملعب الجامعة عند الاحتفال بالتتويج بعد مباراة الشباب بالجولة الثلاثين.

وأضاف همام عقيل في حديثه لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن الحالات الإيجابية تظهر بعد 4 أيام من تلقي العدوى، مضيفًا أن وزارة الصحة حددت الإجراءات الاحترازية للالتزام بها، وأشار بالوقت ذاته إلى أن احتفالات فريق الهلال لم يكن فيها تباعد.

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