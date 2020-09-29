رد حاسم من أليكس تيكسيرا حول اقترابه من الهلال

المواطن - محمد سمعه

رد اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، نجم نادي جيانغسو سوننج الصيني، على حقيقة اقترابه من الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزعيم فكّر في ضم تيكسيرا ليعوض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو لصفوف فريق شباب أهلي دبي الإماراتي.

وذكر تيكسيرا خلال حواره مع صحيفة Terra البرازيلية أنه لا يفكر في مغادرة فريق جيانغسو سوننج كما أنه يريد التتويج بلقب الدوري الصيني مع الفريق.

سبب تأجيل تيكسيرا فكرة انضمامه إلى الهلال:

وكان تيكسيرا قام بتأجيل فكرة انضمامه للزعيم مؤخرًا، وذلك بسبب انتظاره تنفيذ وعد الاتحاد الصيني لكرة القدم له بالحصول على الجنسية الصينية لتمثيل المنتخب مستقبلًا بدلًا من تمثيل المنتخب البرازيلي وفقًا لـ Goal.

وبالتالي فإن إدارة الزعيم ستُسابق الزمن لتجهيز البديل، في حال عدم القدرة على ضم تيكسيرا خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الهلال لضم العديد من الصفقات القوية وذلك للمنافسة على لقب الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا في الموسم الجديد 2020/ 2021.

الاتحاد الآسيوي يستبعد الزعيم من دوري أبطال آسيا:

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان قرر في وقت سابق استبعاد الزعيم من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب المشاركة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا في مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي التي أُلغيت.

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