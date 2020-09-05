رسالة الهلاليين لـ سامي الجابر بعد لقائه بـ غوميز

المواطن - محمد سمعه

وجّه جماهير نادي الهلال عدة رسائل للنجم سامي الجابر، لاعب الأزرق السابق، وذلك بعد لقائه صباح اليوم السبت مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم أزرق العاصمة.

ويأتي لقاء الجابر وغوميز، بعد مشاركة الأخير في مباراة الهلال والوحدة أمس الجمعة في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسائل شكر من الهلاليين لـ سامي الجابر:

وحرص الجمهور الهلالي على توجيه عبارات الثناء والتقدير للجابر كونه كان سببًا رئيسيًّا في إحضار غوميز لـ الهلال في صيف 2018 خلال الميركاتو الصيفي من نادي غلطة سراي التركي.

ونجح سامي الجابر وقتها وكان رئيسًا لـ الهلال في ضمّ غوميز لأزرق العاصمة، بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد.

وساهم غوميز في فوز الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، إضافة للفوز بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019 على حساب فريق أوراوا الياباني.

وفي سياق آخر، قررت إدارة نادي الشباب، مفاجأة نجوم أزرق العاصمة وذلك بعد فوزهم بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 يوم السبت الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لـ“القناة الرياضية السعودية” عبر “تويتر” أن إدارة الليث استقرت على إقامة ممر شرفي لنجوم أزرق العاصمة وذلك تحية لهم على فوزهم بالدوري في موسم كان صعبًا؛ بسبب تعليق المباريات وعودتها مرة أخرى، جراء فيروس كورونا المُستجد.

الهلال بطل الدوري رقم 16:

ونجح الهلال في حسم لقب الدوري رقم 16 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الحزم برباعية لهدف يوم السبت 29 أغسطس الماضي.







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