رسالة الهلال لـ وزير الرياضة

المواطن - محمد سمعه

تقدم مجلس إدارة نادي الهلال ، برئاسة فهد بن نافل، بالشكر والتقدير إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك بعد توجيهه بتقديم دعم مالي قدره مليون ريال لكل ناد مشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2020.

الهلال يُثمن ما قام به وزير الرياضة:

ونشر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” بيانًا أكد فيه تقدير مجلس إدارة الفريق العاصمي لـ التكفل بقيمة سكن الأندية الأربعة المشاركة والبالغة مليونين و600 ألف ريال، حيث سيتم استئناف البطولة بنظام التجمع يوم 14 سبتمبر الجاري، وفقًا لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد أن تم تأجيل مباريات البطولة بسبب فيروس كورونا.

وذكر مجلس إدارة النادي أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للدعم، الذي تحظى به الأندية السعودية، بما يُمكنها من تعزيز قدراتها وتوفير كافة طرق النجاح لرفع راية المملكة عاليًا في كافة المحافل.

الأزرق يُعاقب هتان باهبري:

وفي وقت سابق، اتخذت إدارة أزرق العاصمة قرارًا بمعاقبة هتان باهبري، لاعب الفريق الكروي الأول؛ وذلك بسبب ما بدر منه مؤخرًا قبل مباراة الوحدة في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ باهبري لفظ من خلاله كلمة مسيئة لـ أهل الطائف، وذلك بعد وصول بعثة الفريق الهلالي إلى المدينة استعدادًا لملاقاة الوحدة اليوم في بطولة دوري المحترفين.







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