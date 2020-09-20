رسالة الوصل الإماراتي لنجوم الهلال بعد تفشي كورونا

المواطن - محمد سمعه

وجّه نادي الوصل الإماراتي رسالة إلى نجوم نادي الهلال الذين أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وذلك بعد سفر البعثة إلى مدينة الدوحة القطرية للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.

🤲| تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبي #الهلال 💪🏼

و كل التوفيق لكم ⚽️.#الوصل_الهلال 💛💙 pic.twitter.com/oHcNDFbD2b — Al Wasl SC (@AlWaslSC) September 20, 2020

وكتب حساب نادي الوصل عبر “تويتر” منذ قليل: “تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبي أزرق العاصمة، وكل التوفيق لكم، الوصل والهلال”.

وفي وقت سابق، اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا مهمًا بخصوص نادي الهلال، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 15 لاعبًا في صفوف الفريق الكروي الأول بفيروس كورونا.

قرار مهم من الاتحاد الآسيوي لـ الهلال

وذكر الإعلامي الرياضي والناقد عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” أن الاتحاد الآسيوي ألغى شرط الحجر الصحي للاعبين المصابين بـ فيروس كورونا لمدة 14 يومًا، واكتفى فقط بشرط المسحتين السلبيتين لمغادرة الحجر.

وكان الفريق الكروي الأول بـ الهلال، تلقى خبرًا سارًا بشفاء 3 من نجوم الفريق الأول من فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب 15 لاعبًا في أزرق العاصمة مؤخرًا.

البريك والعبدان يغادران الحجر الصحي غدًا

وقال الناقد الرياضي حمد الصويلحي الناقد ببرنامج “الديوانية” والصحافي في صحيفة “الرياضية” عبر حسابه في “تويتر” إن محمد البريك وحمد العبدان سيغادران غدًا الاثنين الحجر الصحي بعد تعافيهما من الفيروس، كما غادر سلمان الفرج الحجر الصحي استعدادًا للعودة لمعسكر الفريق بعد التعافي من الفيروس بحسب الفيديو الذي نشره سعود كريري مدير الكرة عبر Snap Chat.

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