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رسالة جماهير العالمي للفريق بعد مباراة العين والنصر
العالمي سيواجه التعاون في دور الـ16

رسالة جماهير العالمي للفريق بعد مباراة العين والنصر

2020/09/25
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رسالة جماهير العالمي للفريق بعد مباراة العين والنصر جانب من مباراة العين والنصر
المواطن - محمد سمعه
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1 أهم رسالة من جماهير العالمي بعد مباراة العين والنصر
2 النصر تأهل لدور الـ16 بعد فوزه على سباهان

وجهت جماهير نادي النصر رسائل مهمة للاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك بعد نهاية مباراة العين والنصر بخسارة أصفر العاصمة بهدف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

أهم رسالة من جماهير العالمي بعد مباراة العين والنصر

وطالبت جماهير العالمي لاعبي النصر، بالتركيز الشديد ضد نادي التعاون في مباراة دور ثمن النهائي، مع ضرورة احترام الخصم وعدم التقليل منه، وذلك للتأهل بمنتهى السهولة إلى دور الثمانية.

النصر والعين
مباراة النصر ضد العين

وأكدت جماهير العالمي في رسالتها للاعبي النصر على ضرورة تذكر ما حدث ضد السد القطري في ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا نسخة 2019، حيث قلل لاعبو العالمي من قوة الفريق القطري فكانت النتيجة تأهل السد إلى دور الثمانية.

النصر تأهل لدور الـ16 بعد فوزه على سباهان

وكان النصر تأهل لدور الستة عشر في البطولة الآسيوية، وذلك بعد فوزه على نادي سباهان أصفهان الإيراني بهدفين دون رد بالجولة الرابعة من دور المجموعات يوم الجمعة الماضية، ليواجه النصر المتصدر في المجموعة الرابعة، فريق سكري القصيم الذي صعد لدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

وسيواجه النصر، شقيقه التعاون بعد غد الأحد في مباراة دور الستة عشر حيث تُقام في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.
يذكر أن مباراة العين والنصر كانت أُقيمت على ملعب المدينة التعليمية في قطر.
رسائل جماهير النصر

 

 


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