رسالة جماهير النصر لـ خالد بن فهد

المواطن - محمد سمعه

حرص جمهور وعشاق نادي النصر، على توجيه رسالة غاية في الأهمية لـ الأمير خالد بن فهد؛ وذلك بسبب دعمه المتواصل للعالمي خلال الفترة الأخيرة.

جماهير النصر تُبدي تقديرها للأمير خالد بن فهد:

ودشن جمهور العالمي عبر “تويتر” وسم “شكرًا خالد بن فهد”؛ وذلك نظير الدعم المستمر من قبله للعالمي في الصفقات التي يريدها النادي.

وعلّق الناقد الرياضي والإعلامي عبدالعزيز المريسل على الوسم قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “شكرًا وإن كانت بحجم السماء فهي قليلة في حق ابن الفهد”.

العالمي يُحدد بديل جوليانو:

ومع اقتراب اللاعب البرازيلي جوليانو من مغادرة قلعة العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وضع أصفر العاصمة أنظاره على ضم اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز نجم نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي الذي يلعب كجناح وصانع ألعاب وفقًا لـ تقارير صحافية.

وعلّق الإعلامي الرياضي طارق النوفل على اهتمام العالمي بضم اللاعب مارتينيز قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب أتلانتا الأمريكي تلقى عرضًا مغريًا جدًّا من النصر جناح أيسر وصانع لعب، الداعم ما يتفاهم إلا فوق الطموح“. وكان اسم جوليانو ارتبط بالانتقال لنادي فنربخشة التركي في الفترة الحالية، في حال قرر مغادرة النصر.

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