رسالة وزير الرياضة لـ الأندية السعودية المشاركة آسيويًّا

المواطن - محمد سمعه

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا بممثلي المملكة المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 (النصر، التعاون، الهلال، والأهلي)، وذلك لدى وصولهم إلى مقر إقامتهم في الدوحة.

ما جرى في اتصال وزير الرياضة بـ الأندية الأربعة:

وجرى خلال اتصال الأمير عبدالعزيز الفيصل الاطمئنان على كافة استعدادات الفرق الأربعة، والوقوف على جاهزيتهم قبيل استكمال المنافسة في البطولة في 14 سبتمبر، متمنيًا لـ أندية الوطن تحقيق أفضل النتائج، والظهور بالمستوى المميز الذي يعكس تطور المنافسات الكروية في المملكة، ومواصلة تقديم أفضل العطاءات التي تضمن الحفاظ على اللقب القاري لأحد الأندية السعودية المشاركة، ورفع راية الوطن عاليًا في المحفل القاري.

مواجهات الأندية السعودية بالجولة الثالثة:

يذكر أن النصر سيواجه، فريق سباهان أصفهان الإيراني يوم الثلاثاء، بينما يواجه الهلال فريق باختاكور الأوزبكي، والأهلي يواجه الشرطة العراقي، بينما يواجه التعاون فريق بيرسيبوليس الإيراني.







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