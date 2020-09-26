رسالة وزير الرياضة لـ رئيس الأهلي بعد التأهل

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على تهنئة عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي، وذلك بعد تأهل الفريق الكروي الأول لدور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا 2020، على حساب فريق شباب أهلي دبي الإماراتي.

وجاءت تهنئة وزير الرياضة لـ رئيس الراقي كون الراقي أول فريق يضمن التأهل إلى دور الثمانية من فرق غرب آسيا.

ونجح اللاعب عزيز جون في إحراز الهدف الأول لفريق شباب أهلي دبي بالدقيقة الثامنة والعشرين عبر تصويبة قوية في الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم شباب أهلي دبي.

وفي الشوط الثاني نجح الراقي في إحراز هدف التعادل عبر النجم السوري عمر السومة بالدقيقة الرابعة والخمسين من ركلة جزاء.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ليلجأ الناديان إلى شوطين إضافيين لتحديد المتأهل لدور الثمانية.

الراقي يحسمها بركلات الترجيح:

وخلال الشوطين الإضافيين، لم ينجح كل من الأهلي أو شباب أهلي دبي في إحراز الهدف الثاني ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الراقي بأربع ركلات مقابل ثلاث للفريق الإماراتي.

الأهلي يواجه الفائز من باختاكور والاستقلال:

سيواجه الراقي الفائز من باختاكور الأوزبكي واستقلال طهران الإيراني في دور الثمانية.

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