‎الرئيسية
الرياضة
رسالة وزير الرياضة لـ رئيس الأهلي بعد التأهل
لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020

رسالة وزير الرياضة لـ رئيس الأهلي بعد التأهل

2020/09/26
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
279
0
طباعة
رسالة وزير الرياضة لـ رئيس الأهلي بعد التأهل الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الراقي يحسمها بركلات الترجيح:
2 الأهلي يواجه الفائز من باختاكور والاستقلال:

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على تهنئة عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي، وذلك بعد تأهل الفريق الكروي الأول لدور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا 2020، على حساب فريق شباب أهلي دبي الإماراتي.

وجاءت تهنئة وزير الرياضة لـ رئيس الراقي كون الراقي أول فريق يضمن التأهل إلى دور الثمانية من فرق غرب آسيا.

ونجح اللاعب عزيز جون في إحراز الهدف الأول لفريق شباب أهلي دبي بالدقيقة الثامنة والعشرين عبر تصويبة قوية في الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم شباب أهلي دبي.

وفي الشوط الثاني نجح الراقي في إحراز هدف التعادل عبر النجم السوري عمر السومة بالدقيقة الرابعة والخمسين من ركلة جزاء.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ليلجأ الناديان إلى شوطين إضافيين لتحديد المتأهل لدور الثمانية.

الراقي يحسمها بركلات الترجيح:

وخلال الشوطين الإضافيين، لم ينجح كل من الأهلي أو شباب أهلي دبي في إحراز الهدف الثاني ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الراقي بأربع ركلات مقابل ثلاث للفريق الإماراتي.

الأهلي يواجه الفائز من باختاكور والاستقلال:

سيواجه الراقي الفائز من باختاكور الأوزبكي واستقلال طهران الإيراني في دور الثمانية.


ذات صلة :
  • مقتل 20 إثيوبيًا على الأقل في هجوم مسلح
    •
  • لماذا تتفاوت خطورة كورونا من إنسان إلى آخر؟
    •
  • أمريكا تدرس وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب
    •
  • تعهد من أكبر صانع لقاحات في العالم بشأن كورونا
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :