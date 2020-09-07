رسميًا .. الشباب يلغي عقد جمال بلعمري

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب منذ قليل عن إلغاء عقد المدافع الجزائري جمال بلعمري وذلك استجابة لطلبه بموجب الخطاب الرسمي المُستلم في تاريخ الأول من سبتمبر الجاري.

جمال بلعمري سيلتزم بالمتفق عليه مع النادي

وذكر بيان الليث المنشور عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب سيلتزم بدفع المبلغ الموضح بخطابه لصالح النادي، كما أشعرت الإدارة الشبابية الاتحاد السعودي لكرة القدم واللاعب بقرار الموافقة على إلغاء العقد.

وتعتزم الإدارة الشبابية خلال الأيام المقبلة إصدار بيان توضيحي وتفصيلي يكشف جميع الملابسات حول قضية اللاعب مع الشباب والتي قادت الإدارة للموافقة على إلغاء عقد اللاعب.

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