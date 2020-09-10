رسميًا .. العين يصعد لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي العين إلى دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك مع بداية موسم 2020/2021 المقبل.

العين ثاني الصاعدين لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وحرص حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” على تهنئة نادي العين قائلًا:” تهانينا لنادي العين ثاني الصاعدين لـ دوري المحترفين بالموسم الجديد”.

جدير بالذكر أن العين صعد لدوري المحترفين بعد صعود نادي الباطن، ويتبقى فقط تحديد المتأهل الثالث لدوري المحترفين بالفترة المقبلة.

وكان الهلال تُوج بـ دوري للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه بموسم 2019/2020.







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