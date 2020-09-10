رسميًا .. القادسية ثالث الصاعدين لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي القادسية لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك رفقة ناديي الباطن والعين، ليشارك في البطولة بدءًا من الموسم المقبل 2020/2021.

القادسية يصعد لـ دوري محمد بن سلمان بعد هبوطه بموسم واحد

وحرص حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” على تهنئة نادي القادسية، وذلك بعد صعوده لدوري المحترفين بعد هبوطه بنهاية موسم 2018/2019.

يذكر أن القادسية والباطن والعين، صعدوا لـ دوري المحترفين بعد هبوط كل من الفيحاء والحزم والعدالة.

وكان الهلال تُوج بلقب دوري المحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي الحزم بالجولة الثامنة والعشرين يوم 29 أغسطس الماضي.







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