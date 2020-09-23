رسميًّا .. إلغاء مباراة الهلال وشباب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا بإلغاء مباراة الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال؛ بسبب عدم اكتمال نصاب فريق الهلال.

11 لاعبًا فقط من الزعيم لـ مباراة الهلال وشباب الأهلي:

وكان الزعيم دخل المباراة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا؛ وذلك بسبب إصابة 19 لاعبًا آخرين بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المدرب الروماني رازفان لوشيسكو رسائل نارية للاتحاد الآسيوي قبل مباراة الزعيم وشباب الأهلي، حيث طالب باحترام بطل آسيا 2019 بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها بسبب تفشي وباء كورونا.

شارك الخبر