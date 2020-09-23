رسميًّا .. الاتحاد الآسيوي يعتبر الهلال منسحبًا من دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه
أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا- منذ قليل- أكد فيه على اعتبار الهلال منسحبًا من دوري أبطال آسيا بعد إخفاقه في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وجاء بيان الاتحاد الآسيوي كالتالي: “أخفق الأزرق، في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحبًا من البطولة”.
سبب إلغاء مباراة الهلال وشباب الأهلي:
وكان الاتحاد الآسيوي ألغى لقاء الهلال ضد شباب أهلي دبي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبي الأزرق للمباراة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة لماذا الاتحاد اخرج زعيم اسيا ولماذ اعلامهم يشهر بالابطال ولو كان هذا صحيح اين العادالة اين انصاف الفيفا اين انسانيتهم واين الي اخرة الاتحاد الاسيوي حسب ماذكر انة سمح ب ٣٥ لاعب وبعدها ب٣٠ لاعب ولدية علم بدخول بطل اسيا ب ٢٧ لاعب منذو انطلاق البطولة فكيف سمح لهم المواجهة وبعداكثر من مباراة قامو بالكمين المحكم علي بطل اسيا وكانهم مخطئين فكيف مرض مثل هذا ينتشر فقط بين صفوف نادي الهلال مع ان الفندق جميع الاندية متواحدين فية واكيد انة تم اختلاط الاعبين ببعض وعدم اخذالاحترازيات اللازمة ولماذا لم يمنعو بطل اسيا من الدخول من… قراءة المزيد ..
انا مش مشجع للهلال لكن موضوع غريب جداً أن فرقه عندها غيابات بسبب وباء عالمي ويخوجوهم من البطوله المفروض تكون أقصى عقوبه اعتبار الهلال خاسر لكن القصه كده شكلها مقصوده
اتاهلو
لو طلب الاتحاد الآسيوي من نادي الهلال ان يستعين بأي فريق سعودي (كان أشرف له من أن يعتبر فريق نادي الهلال منسحب من البطوله. وتلك الاستعانه حتى يعود الهلال من لوضعه الطبيعي من الاصابه بالفيروس العين والعوده لمضنار السباق فالبطوله . ولكن الحقيقه هي فرصه للاتحاد الآسيوي
من التخلص من الكوره الزعيم بشكل واضح وصريح
انا اول واحده تعلق اشعر بالاسف الشديد لخروج البطل الاسيوي
اجتمعت فرق غرب اسياء الخشاش لاستبعاد البطل ليكون احد فرق الخشاش هو البطل الوهمي أمام جميع الرياضين العالم . الهلال بطل اسياء وأبعد وهو الأول وهذا هو الهلال لا أحد يقدر يسقطه الخفافيش الليل في الظلام الداكن مبروك عليكم بطولة خشاش فرق غرب اسياء
خيرها بغيرها