رسميًّا .. الاتحاد الآسيوي يعتبر الهلال منسحبًا من دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا- منذ قليل- أكد فيه على اعتبار الهلال منسحبًا من دوري أبطال آسيا بعد إخفاقه في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وجاء بيان الاتحاد الآسيوي كالتالي: “أخفق الأزرق، في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحبًا من البطولة”.

سبب إلغاء مباراة الهلال وشباب الأهلي:

وكان الاتحاد الآسيوي ألغى لقاء الهلال ضد شباب أهلي دبي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبي الأزرق للمباراة.

شارك الخبر