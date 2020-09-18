رسميًّا .. تياغو ألكانتارا لاعبًا في ليفربول بعقد طويل الأمد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي- منذ قليل- عن تعاقده مع اللاعب الإسباني تياغو ألكانتارا قادمًا من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني، بعقد طويل الأمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

تياغو ألكانتارا ثاني صفقة للريدز في موسم الانتقالات الصيفية:

ويعد ألكانتارا ثاني صفقة يُبرمها ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضمه للاعب اليوناني كوستاس تسيميكاس.

وتحدث ألكانتارا بعد انضمامه لـ ليفربول قائلًا لموقع النادي: “إنه لشعور مميز، لحظة انتظرتها منذ فترة طويلة، وأنا سعيد للتواجد هنا بشكل كبير”.

وأضاف تياغو ألكانتارا: “بعد انضمامي لـ ليفربول أود الفوز بجميع المباريات والحصول على البطولات قدر المستطاع، فهذا هو حلمي”.

وكان ألكانتارا تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق بايرن ميونخ في أغسطس الماضي، بعد الفوز على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

ليفربول يحسم صفقة تياغو ألكانتارا قبل أرسنال:

وحاول نادي أرسنال الإنجليزي، استغلال تأخر ليفربول لضم ألكانتارا، لكن الريدز نجح في حسم الصفقة لصالحه وبشكل رسمي اليوم الجمعة.

وانضم تياغو ألكانتارا لصفوف فريق بايرن ميونخ في عام 2013 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، وتُوج مع الفريق البافاري بكأس العالم للأندية في عام 2013 وهي أول سنة له مع العملاق الألماني.

وحصل تياغو مع نادي بايرن ميونخ على 7 ألقاب في الدوري الألماني، كما فاز بـ4 ألقاب في كأس ألمانيا، وتُوج بالسوبر الألماني مع البايرن في 3 مناسبات.

ورفض تياغو تجديد عقده مع بايرن ميونخ الذي انتهي بنهاية موسم 2019/ 2020.

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