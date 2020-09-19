رسميًّا .. أول طلب من الهلال بعد ارتفاع الإصابات بـ كورونا بصفوفه

المواطن - محمد سمعه

طالب مجلس إدارة نادي الهلال، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بتأجيل مباراته ضد فريق شاهر خودرو الإيراني، المقرر إقامتها مساء غد الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

زيادة الحالات في الهلال إلى 15 لاعبًا:

ونشر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” بيانًا قال فيه: “أوضحت الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق اليوم إصابة 10 أفراد من أعضاء البعثة بـ كورونا منهم علي البليهي ومتعب المفرج وبافيتيمبي غوميز وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ليصل إجمالي اللاعبين المصابين بالفيروس إلى 15 لاعبًا”.

وأضاف البيان: “وتمنى مجلس الإدارة أن يمن الله على جميع المصابين بالشفاء العاجل، مثمنًا لكافة اللاعبين حرصهم وسعيهم لتمثيل الهلال في مختلف الظروف، داعيًا المولى القدير أن يحفظ الجميع ويزيل هذا الوباء عن العالم أجمع”.

موعد لقاء الأزرق ضد شاهر خودرو:

وكان من المقرر إقامة مباراة الأزرق ضد شهر خودرو في تمام الساعة السادسة مساءً غد الأحد بتوقيت المملكة.

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