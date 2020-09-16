رسميًّا .. التعاون يتفق مع باتريس كارتيرون لتدريب الفريق موسمين

المواطن - محمد سمعه

وقعت إدارة نادي التعاون، اليوم الأربعاء، مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك المصري السابق، لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين قادمين.

وسيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب الفرنسي إلى الفريق الذي يشارك حاليًّا في دوري أبطال آسيا في العاصمة الدوحة.

وكان كارتيرون أعلن أمس الثلاثاء، وبشكل مفاجئ رحيله عن تدريب الزمالك وفسخ عقده مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي وقيمته ربع مليون دولار أمريكي.

رد فعل رئيس الزمالك بعد رحيل باتريس كارتيرون:

وعرض مقطع فيديو مرتضى منصور رئيس الزمالك وهو غاضب للغاية من قرار كارتيرون بالرحيل، واصفًا ما حدث بالمؤامرة.

مرتضى منصور يُوجه إنذارًا شديد اللهجة:

وأكد مرتضى منصور أنه سيوجه إنذارًا شديد اللهجة للنادي الذي سيتعاقد مع كارتيرون، مضيفًا أنه يجب على رئيس هذا النادي تحمل كلماته.

وكان باتريس كارتيرون قاد الزمالك للفوز بلقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري في فبراير 2020.

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