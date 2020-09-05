رصد بسكويت يتضمن الزيوت المهدرجة والغذاء والدواء تعلق

المواطن - الرياض

بالرغم من وقف استخدام الزيوت المهدرجة في كافة المنتجات الغذائية التي يستهلكها الإنسان؛ رصد أحد المواطنين نوعاً من البسكويت يتضمن زيوتاً مهدرجة في قائمة المكونات.

وتعليقاً على ذلك قالت هيئة الغذاء والدواء إنها تُطبق اللائحة الفنية السعودية لـ”الدهون المتحولة” التي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً، وذلك على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري.

منع استخدام الزيوت المهدرجة

يذكر أنه اعتباراً من يوم 1/1/2020م بدأت تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 (الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة)، التي نصت على منع استخدام هذه الزيوت في الصناعات الغذائية.

وبحسب اللائحة، يُمنع مستوردو ومصنعو الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة، وستتخذ “الهيئة” الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك عقب انقضاء المهلة التي منحتها للمستوردين والمصنعين منذ أكثر من عام.

استثناء المهدرجة كلياً

وتطبّق هذه اللائحة على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء المهدرجة كلياً، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية (من الأغذية ذات المصادر الحيوانية).

ذات صلة : منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية ديسمبر القادم







شارك الخبر