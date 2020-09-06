رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

يقدم موقع أبشر العديد من الخدمات الهامة بالنسبة للوافدين والمقيمين وعلى رأسها رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية بطرق متنوعة كاستخدام رقم الهوية أو عن طريق رقم اللوحة الخاص بالمركبة وغيرها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

اهتمت وزارة الداخلية بتسهيل الكثير من المعاملات الإدارية على الموظفين وعلى المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وتطبيقًا لذلك قد أصدرت موقع خاص بإجراء العديد من التعاملات الإدارية بشكل إلكتروني من خلال صفحات الإنترنت تطبيقًا للنظم التكنولوجية الحديثة ومحاولة إدخالها في الكثير من التعاملات الإدارية اليومية مما يوفر الكثير من الوقت على الأشخاص.

وعلى ذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية إضافة إلى الكثير من البيانات المتعلقة بمخالفات المرور بشكل عام وذلك في السطور التالية.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور الهامة لكي تتعرف على بيانات المخالفة لذلك يمكنك الاستعلام برقم الهوية كالتالي:

الخطوة الأولى للاستعلام هي تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت.

بعدها عليك النقر على الزر الخاص بالمخالفات المرورية.

ثم حدد المخالفة المراد الاستعلام عنها مثل مخالفة المرور أو انتهاء رخصة القيادة الخاصة وغيرها حسب المراد الاستعلام عنه.

بعدها قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك في الخانة الفارغة التي توجد أمامك.

ثم قم بكتابة الرمز الخاص بك الذي يتواجد في صفحة الموقع وبعدها اضغط على زر البحث.

بعدها قم بإدخال البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع وبعدها اضغط على زر تم.

سوف تنتقل بعدها من خلال صفحات الموقع إلى صفحة الاستعلامات وسوف تجد بها بيانات المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة الخاصة بك.

يقدم لك الموقع العديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالمخالفة مثل المكان الذي وقعت به أو ووقت حدوثها والكثير من الأمور التي تتعلق بها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يقدم موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية خدمة رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية بواسطة رقم اللوحة الخاص بالمركبة بشكل مباشر عن طريق عدة خطوات بسيطة سنطرحها لكم في النقاط الأتية:

أول شيء الذهاب إلى منصة أبشر من خلال متصفح الإنترنت.

ثم سجل الدخول إلى الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختر زر خدمة المرور ثم اضغط على زر الاستعلام المتواجد على الصفحة.

ثم اضغط على الاستعلام عن الرخصة بواسطة رخصة المركبة.

بعدها ستفتح لك صفحة أخرى من خلالها قم بإدخال رقم اللوحة الخاص بالمركبة.

وبعدها عليك القيام بإدخال البيانات التي سيطلبها الموقع بطريقة صحيحة والتأكد من ذلك بمراجعتها.

ثم قم بالنقر على زر المخالفات.

سوف يعرض لك الموقع البيانات المتعلقة بمخالفات المركبة من ميعاد ارتكابها والمكان التي سجلت به وغيرها من الأمور الهامة المتعلقة بالمخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

إذا كان لديك رقم المخالفة يمكنك التعرف على رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل بسيط من خلال منصة أبشر على الإنترنت وبخطوات بسيطة كالتالي:

توجه إلى منصة أبشر من خلال متصفح الإنترنت على حاسوبك الخاص.

ثم قم بالنقر على زر الخدمات المرورية.

ثم قم بالنقر على زر الاستعلام عن مخالفة المرور.

ثم اكتب رقم المخالفة في المكان المخصص لذلك وبعدها قم بتتبع الخطوات التي تليها حتى تصل إلى الاستعلام عن البيانات المتعلقة بالمخالفة بشكل مباشر كمكان وقوعها وقيمتها ونوعها وغيرها من التفاصيل الهامة بالنسبة لك.

طريقة الاعتراض على المخالفات

يمكنك تسجيل اعتراض على رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية التي صدرت ضدك ولكن ذلك قد يتم بعدة شروط محددة في قانون المرور وسنوضحها لكم من خلال الآتي:

يجب أن يتم تسجيل الاعتراض في الوقت المناسب حيث أنه لا يجوز أن يكون الاعتراض بعد مرور ثلاثون يوم من ارتكابها.

لا يمكنك القيام بتسجيل اعتراض على المخالفة المرورية إن قمت بدفع الغرامة المقررة عليها.

يحق لك الاعتراض على أي مخالفة صادرة في حقك ولكن لمرة واحدة فقط وإن تم رفض الاعتراض لا يكون لك الحق في الاعتراض مرة أخرى على ذات المخالفة.

أنواع المخالفات المرورية وقيمتها

تتنوع المخالفات المرورية المقرر لها غرامات معينة في المملكة العربية السعودية بين مخالفات بسيطة مقرر لها نسبة غرامة مناسبة لها ومخالفات أكثر خطورة تكون الغرامة بها بنسبة أعلى من غيرها وسوف نوضح ذلك الأمر من خلال التفصيل الآتي:

مخالفات الغرامة بها من 100 ريال وحتى 150 ريال

عدم السماح للمارة بالعبور بشكل بسيط وآمن في أماكن العبور المخصصة بالشوارع.

الاصطفاف في مكان يمنع التواجد به.

إهمال الالتزام بتعليمات المرور.

المرور من مكان يمنع المرور أو التواجد به.

السيارات الغير مؤمن عليها.

إيقاف السيارة أو صفها وهي بوضع التشغيل والنزول منها وتركها.

قيادة المركبة في الأسواق أو الأماكن التي يمنع المرور بالسيارة منها.

مخالفات تتعدى الغرامة بها 150 وحتى 300 ريال

التجمهر والوقوف بأماكن التجمعات وأماكن الحوادث.

إحداث صوت عالي بواسطة إطارات السيارة مما يخيف المارة ويسبب لهم الإزعاج.

عدم ترك المسافة المناسبة بين السيارة والتي تليها مما يسبب الخطر أو يؤدي لحدوث حوادث.

وضع أي حواجز داخل السيارة أو خارج السيارة مما يؤثر على الرؤية ويعيق القيادة.

عدم الاهتمام بربط حزام الأمان.

عدم تقديم المركبة لفحصها في الميعاد المحدد.

مخالفة قواعد السير في الطرقات.

إهمال إحضار رخصة القيادة أثناء قيادة المركبة.

إهمال القوانين المتعلقة باستعمال الأنوار.

استخدام منبه السيارة بشكل مسيء للآخرين.

إذا كان هناك قائد لدراجة يقوم بالتعلق بسيارة تسير في الطريق.

استعمال خاصية الرجوع إلى الوراء لمسافة تتعدى عشرون متر.

القيام بإهمال استعمال إشارة الالتفاف لليمين أو اليسار.







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