رقم صادم بـ الشوط الأول من قمة النصر ضد التعاون

المواطن - محمد سمعه

شهد الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، رقمًا صادمًا من الفريقين.

ولم ينجح أي من الفريقين في تسديد أي كرة على مرمى المنافس، كما دافع فريق التعاون بصورة جيدة واعتمد على الهجمات المرتدة، بينما كثف النصر من هجماته لكنه لم يُشكل أي خطورة على مرمى سكري القصيم.

نتيجة الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون:

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون بالتعادل السلبي بين الفريقين في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكان الشوط بدأ بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أي فريق في استغلال الفرص التي أُتيحت له، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي، ويتأجل الحسم بالشوط الثاني.

تشكيلة الفريقين لـ مباراة النصر ضد التعاون:

وجاءت تشكيلة سكري القصيم للمباراة مكونة من: “كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، إغفاو سانتوس، حسن كادش، فهد الرشيدي، أحمد عسيري، محمد أبو سبعان، سيدريك أميسي، سلطان مندش، ميتشيل ديوك، محمد السهلاوي”. أما تشكيلة النصر فجاءت مكونة من: “مكونة من: “برادلي جونز، سلطان الغنام، مايكون، عبدالله مادو، عوض خميس، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، عبدالرزاق حمدالله”. وكان النصر ضمن تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على فريق سباهان أصفهان الإيراني بثنائية دون رد بالجولة الرابعة من دور المجموعات، أما التعاون فكان تأهل في الجولة السادسة بعد فوزه على نادي الدحيل القطري بهدف دون رد سجله اللاعب ميتشيل ديوك لاعب سكري القصيم.

شارك الخبر