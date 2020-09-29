روسيا تسجل 8232 إصابة جديدة بكورونا

المواطن - متابعة

سجلت روسيا 8232 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و160 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1167805 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 20545 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 952399 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

شارك الخبر