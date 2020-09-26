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روي فيتوريا: النصر سيخوض مباراة صعبة ضد التعاون
في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

روي فيتوريا: النصر سيخوض مباراة صعبة ضد التعاون

2020/09/26
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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روي فيتوريا: النصر سيخوض مباراة صعبة ضد التعاون روي فيتوريا مدرب النصر
المواطن - محمد سمعه
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1 النصر في مهمة صعبة ضد التعاون:
2 مدرب العالمي يكشف السر وراء أهمية المباراة:

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، أن العالمي سيخوض مباراة صعبة ضد التعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

النصر في مهمة صعبة ضد التعاون:

وتحدث فيتوريا في المؤتمر الصحافي للمباراة قائلًا: “العالمي سيواجه فريقًا كان بمجموعة جيدة، ونعلم أن المباراة صعبة للغاية، ولا نفكر إلا في المباراة وتحقيق الفوز بها”.

روي فيتوريا مدرب النصر

وتابع فيتوريا: ” جب أن نكون واقعيين ونعلم أن المباراة صعبة ولكن لكي نفوز يجب أن نهتم بالتفاصيل الصغيرة، وحاليًّا الوضع في البطولة يختلف فنحن لدينا مباراة واحدة يجب أن نفوز بها لنعبر إلى الدور التالي”.

مدرب العالمي يكشف السر وراء أهمية المباراة:

وأضاف مدرب النصر: “التعاون سيقاتل أمامنا ونحن سنقاتل أمامهم لتحقيق الفوز لأنها مباراة واحدة والفائز بها سيعبر إلى دور الثمانية، والتعاون فريق قوي لكننا أذكياء وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا للعبور إلى دور الثمانية”.

وكان فريق التعاون تأهل إلى دور الستة عشر بعد الفوز على فريق الدحيل القطري أول أمس الخميس بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.


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