‎الرئيسية
جديد الأخبار
رياح نشطة وسحب رعدية وسماء غائمة بعدة مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وسحب رعدية وسماء غائمة بعدة مناطق

2020/09/26
الساعة 11:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
13
0
طباعة
رياح نشطة وسحب رعدية وسماء غائمة بعدة مناطق
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-42 كم/ساعة وتكون غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .


ذات صلة :
  • شاهد.. تصادم مروع بين مركبة وشيول
    •
  • الإمارات تسجل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    •
  • تعديل المادة الـ4 .. اشتراط لائحة عمل مصدقة من مكتب محاماة
    •
  • حبس 6 فنانين سودانيين بعد إدانتهم بـ الإزعاج العام
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :