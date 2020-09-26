زلزال بقوة 5.2 درجة في شمال شرق إيران

المواطن - متابعة

قال التلفزيون الإيراني إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة وقع في شمال شرق إيران على الحدود مع تركمانستان.

ولم يورد التلفزيون معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار محتملة جراء الزلزال الذي قال إنه هز منطقة بالقرب من مراوه تبه في إقليم جلستان.

وذكر التليفزيون الإيراني أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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