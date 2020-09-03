زواج المطرب عايض يوسف من الممثلة هبة الحسين

المواطن - الرياض

أعلن الفنان والمطرب السعودي عايض يوسف، زواجه رسميًّا من الممثلة والإعلامية الشهيرة هبة الحسن.

وقال عايض يوسف في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يا رب“.

والفنان عايض يوسف عايض مغنٍّ سعودي من مواليد 1995، وهو أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

واقتحم عايض يوسف عالم الشهرة وظهر لجمهوره عام 2015 عندما أطلق أغنية ”نسيتني“ وتم إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، وحققت 8.5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

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