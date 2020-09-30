زيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي

المواطن - مكة المكرمة

بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بزيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي.

وأكد السديس أن زيادة المكافآت تأتي في إطار الحرص والاهتمام بتشجيع الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم، وتحفيزهم للاستزادة من طلب العلم، مبينًا أن الرئاسة لن تدخر جهدًا في تسخير كافة خدماتها وقدراتها العلمية والبشرية والمادية في سبيل خدمة العلم وأهله من طلبة العلم.

وفي الختام دعا الشيخ السديس أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأن يحفظ لنا بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار إنه قريب مجيب الدعوات.

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