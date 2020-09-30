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زيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي
بتوجيه من السديس بمناسبة اليوم الوطني السعودي

زيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي

2020/09/30
الساعة 10:25 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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زيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي الشيخ السديس
المواطن - مكة المكرمة

بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بزيادة مكافآت طلاب معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي.

وأكد السديس أن زيادة المكافآت تأتي في إطار الحرص والاهتمام بتشجيع الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم، وتحفيزهم للاستزادة من طلب العلم، مبينًا أن الرئاسة لن تدخر جهدًا في تسخير كافة خدماتها وقدراتها العلمية والبشرية والمادية في سبيل خدمة العلم وأهله من طلبة العلم.

وفي الختام دعا الشيخ السديس أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأن يحفظ لنا بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار إنه قريب مجيب الدعوات.


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    1 تعليق
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    View all comments
    طالبة الشريعه
    10 ساعة

    @Alshiekhsudais السلآم عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل نزل خبر بالامس جميل ولكن ليس بصحيح بشأن المكافئات لطالبات كلية الحرمين ونحن نبلغ نسعادتكم طالبات كلية الحرم النبوي لاتصرف لهم من الأساس اي مكافئه نأمل منكم النظر في الموضوع واثابكم الله الجنه

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