سائل نانوكلاي يحول صحراء دبي إلى أرض خضراء فما سره؟

المواطن - متابعة

سافر فريق إلى دبي في بداية مارس، لزرع البطيخ، والكوسا، والدخن اللؤلؤي، في قطعة صحراوية من الأرض، وبعد 5 أشهر، امتلأت الأرض القاحلة بصفوف من الأوراق الخضراء التي تتخللها الفواكه والخضراوات الطازجة.

وبحسب سي إن إن، أصبح هذا الأمر ممكنًا بفضل مادة تُدعى سائل “نانوكلاي”(Liquid Nanoclay)، وهو ابتكار جديد أنتجته الشركة النرويجية الناشئة “Desert Control”.

ما هو سائل نانوكلاي؟

ويتكون سائل “نانوكلاي” من الماء والطين فقط، وصممته الشركة ليتم رشه على الرمال أو التربة الرملية، حيث يلتصق السائل بجزيئات الرمل بشكل يعزز احتباس الماء، ويغني التربة بالمغذيات الأساسية للنباتات.

ووفقًا لشركة “Desert Control”، يزيد هذا الخليط من خصوبة التربة الرملية الفقيرة بالمغذيات، كما أنه يمكن من التقليل من استخدام المياه بمقدار النصف.

وبفضل تقنيتها الجديدة، تمكنت شركة “Desert Control” زراعة البطيخ بين الرمال في دبي.

وإلى جانب ذلك، يمكن للسائل أن يحول الأراضي القاحلة إلى أراضي صالحة للزراعة خلال 7 ساعات فقط، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وابتكر العالم النرويجي كريستيان أوليسن سائل “نانوكلاي” في منتصف العقد الأول من القرن الـ21، حيث تحول تقنية “Desert Control” الطين السميك إلى سائل “يكاد يكون رقيقًا مثل الماء”، وفقًا لما شرحه المدير التنفيذي للشركة، أولي كريستيان سيفيرتسين.

وعند رشه في الرمل، يستطيع السائل “التسرب إلى الأسفل والترشح” بفضل قوامه، حسب ما ذكره.

تقليل حجم جزيئات الطين:

وقللت الشركة حجم جزيئات الطين، ولذلك، أشار سيفيرتسين إلى أنها صغيرة بقدر الإمكان.

وقال سيفيرتسين: “يمكنك تطبيقه (سائل نانوكلاي) باستخدام أي تقنية ري معروفة”، مضيفًا: “يمكنك حتى استخدام مرشة”.

وتُعتبر زراعة المحاصيل في الصحراء أولوية مهمة في الإمارات العربية المتحدة، إذ أنها ترغب في زيادة الأمن الغذائي. وحالياً، تستورد البلاد حوالي 90% من طعامها.

وفي عام 2018، عقدت “Desert Control” شراكة مع المركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) في دبي لبدء إجراء الاختبارات المعملية والميدانية.

قبل علاج التربة باستخدام سائل “نانوكلاي”، لم تُستخدم قطعة الأرض الصحراوية هذه في دبي للزراعة.

وتم إغلاق المعامل بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ولكن لا تزال التجارب الميدانية تسير على ما يرام، حسب ما قالته المديرة العامة للمركز، أسمهان الوافي.

ابتكارات لمواجهة التصحر:

ومع زيادة التصحر على الصعيد العالمي، يمكن للابتكارات التي تسمح للمحاصيل بالازدهار في المناطق القاحلة أن تساهم في دعم الإمدادات الغذائية في العديد من البلدان.

وقالت عالمة التربة من جامعة “كرانفيلد” في المملكة المتحدة، جاكلين هانام: “إنه ابتكار فريد حقًا”، إذ أنه قد يقلل من متطلبات الري.

ومع ذلك، تحذر هانام من هشاشة الأنظمة البيئية الصحراوية، فقالت: “إنك تضع شيئًا مختلفًا تمامًا في هذا النظام الصحراوي، وهو أمر لا يكون موجودًا عادةً”.

ولضمان عدم إلحاق الضرر، أشارت “Desert Control” إلى أهمية التعاون مع طرف ثالث، مثل المركز الدولي للزراعة الملحية، الذي يتسم بالخبرة في اعتماد التقنيات الزراعية في هذه الأنواع من البيئات.

وجمعت “Desert Control” مبلغ 5 ملايين دولار بين سبتمبر من عام 2019 إلى مارس من عام 2020 وفقاً لسيفيرتسين.

وبهذا المبلغ، تطور الشركة وحدتين ستكونان قادرتين على إنتاج 40 ألف لتر من سائل “نانوكلاي” خلال ساعة، وهو يكفي ليغطي مساحة تتراوح ما بين ألف إلى ألفين متر مربع، حسب ما ذكره.

وتخطط الشركة أيضًا تطوير وحدة متنقلة قادرة على إنتاج 10 أضعاف تلك الكمية، مما سيخفض التكاليف.

وقالت الوافي: “إذا كانوا قادرين على خفض الأسعار وجعلها في متناول البلدان الأقل دخلًا، فقد يكون لذلك تأثير كبير جدًا على الأمن الغذائي، وقدرة العديد من تلك البلدان على استخدام محاصيلها الخاصة”.

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