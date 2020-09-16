ساعات على إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر

المواطن - الرياض

من المنتظر أن يتم إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان في الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس.

وتم تقديم موعد إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي بسبب موافقة موعد الصرف (1) في الشهر الهجري عطلة الأسبوع (الجمعة).

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد دعت في وقت سابق، مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم لدى الوزارة.

وقالت الموارد البشرية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي سارع بتحديث بياناتك لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط التالي: https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتأكيدًا لما نشرته صحيفة “المواطن”، رفعت في وقت سابق، مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ (120) ريالًا إلى مبلغ (1000) ريال.

يأتي ذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد.

وجاء هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.

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