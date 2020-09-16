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سالم الدوسري: نسعى لمواصلة الانتصارات في آسيا 2020
مؤكدًا على أهمية مباراة باختاكور

سالم الدوسري: نسعى لمواصلة الانتصارات في آسيا 2020

2020/09/16
الساعة 3:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سالم الدوسري: نسعى لمواصلة الانتصارات في آسيا 2020 الدوسري
المواطن - مروة نبيل
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1 سالم الدوسري يُشدد على أهمية المباراة
1.1 الهلال في دوري أبطال آسيا

أكد نجم نادي الهلال، سالم الدوسري على أن الفريق يسعى لمواصلة الانتصارات في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية مباراة باختاكور الأوزبكي المقبلة.

سالم الدوسري يُشدد على أهمية المباراة

وقال سالم الدوسري: “ندرك جيدًا أهمية مواجهة الغد، وعلينا كلاعبين التركيز بشكل كبير لحصد الثلاث نقاط.. باختاكور فريق متميز ولعبنا معه قبل يومين وعلينا مواصلة العمل للفوز في المباراة”.

وتابع سالم الدوسري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد باختاكور الأوزبكي قائلًا: “نملك ثقة عالية في أنفسنا ونعرف قيمتنا كلاعبين، ولأننا نلعب في الهلال نطمح بالوصول إلى النهاية وتحقيق البطولة”.

 

نجم نادي الهلال سالم الدوسري
الدوسري

الهلال في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد باختاكور الأوزبكي، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، علمًا بأن الزعيم يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تمكن من تجاوز عقبة باختاكور الأوزبكي، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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