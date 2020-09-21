سبب ارتفاع هرمون الحليب

تحتاج السيدات لمعرفة سبب ارتفاع هرمون الحليب وخاصة ممن يٌخططن للحمل لأن هذا سبب رئيسي من أسباب الإصابة بالعقم، وكذلك تأخر نزول الدورة الشهرية.

هرمون الحليب

هرمون الحليب هو هرمون يتم إفرازه من غدة توجد في الدماغ تٌسمى الغدة النخامية، ويٌسمى هرمون البرولاكتين (prolactin).

يتم إفراز هذا الهرمون في السيدات والرجال، ولكن بالطبع بنسب مختلفة محددة، وعند زيادته عن تلك النسب يتسبب بظهور مشكلات مرضية.

ويعتبر المٌعدل الطبيعي لتواجده في أجسام الذّكور هو 15نانوغرام، أما في الفتيات فتكون هذه النسبة أكبر، فتصل إلى 25نانوغرام، وتزداد تلك النسبة جدًا في السيدات الحوامل حيث تصل إلى 400 نانوغرام.

أهمية هرمون الحليب

من خلال موقع المواطن سنعرض لكم أهمية هذا الهرمون للجسم، سواء كان للذكور أو للإناث، وتتضح أهميته في أنه مسئول عن نزول اللبن للجنين بعد الولادة.

سنعرض لكم أهمية هذا الهرمون للجسم، سواء كان للذكور أو للإناث، وتتضح أهميته في أنه مسئول عن نزول اللبن للجنين بعد الولادة. وتعتمد كمية اللبن على نسبة هذا الهرمون في الجسم، حتى أنه هناك بعض الأمهات يتناولن أدوية تحتوي على هذا الهرمون حتى يٌحفزن إفراز اللبن في أجسامهن.

بالرغم من وجود نسبة من هذا الهرمون في أجسام الذكور، لكنه لا يقوم بدور فعال بالنسبة لهن، ولكن في حالة حدوث مشكلة تؤدي لزيادته تظهر مشكلات العقم وكبر حجم الثديين في الرجال.

سبب ارتفاع هرمون الحليب

علينا قبل ذكر سبب ارتفاع هرمون الحليب أن نعلم أن هذا الارتفاع في نسبة الهرمون قد يكون بسبب ظروف طبيعية، وقد يكون بسبب خلل هرموني.

والأسباب الطبيعية لوجود هرمون البرولاكتين بنسبة زائدة هو أن تكون المرأة حامل، وخاصة في الشهور الأخيرة للحمل، وأيضًا في فترة الرضاعة.

ترتفع نسبته بشكل طبيعي خلال فترة الدورة الشهرية، وكذلك بسبب التعرض للقلق والضغط النفسي، مما يتسبب في تأخر نزول الدورة الشهرية.

أما الأسباب التي ترجع لوجود مرض معين منها المعاناة من الاضطرابات الهرمونية التي تصيب الغدة النخامية، وكذلك في حالة وجود أورام سرطانية فيها، قد تكون حميدة أو خبيثة.

ويجب العلم أن الغدة النخامية لا تتحكم في إفراز هرمون البرولاكتين فقط، ولكنها تتحكم في العديد من الهرمونات التي توجد في الجسم، ولهذا فإن إصابتها بأورام أو مشكلات يؤثر على الجسم كافة.

المشكلات المرتبطة بالتبويض مثل الإصابة بتكيس المبايض يؤدي إلى زيادة الهرمون.

وهناك بعض الأدوية الكيميائية التي قد تؤثر على مستوى هذا الهرمون لفترة مؤقتة، ومنها بعض الأدوية المستخدمة في تقليل الألم الناتج عن الصداع.

يعتبر تناول بعض المواد المخدرة سبب ارتفاع هرمون الحليب

يوجد أيضًا بعض المواد العشبية مثل اليانسون والحلبة التي لها دور في زيادة نسبة هرمون الحليب، ولهذا يٌنصح بشربهم خلال فترة الرضاعة لتزيد من كمية اللبن للطفل.

ارتداء حمالات الصدر الضيقة، فهي تعمل كمحفز لإفراز هرمون الحليب.

أعراض ارتفاع نسبة هرمون الحليب في الدم

بعد أن تعرفنا على سبب ارتفاع هرمون الحليب سنتناول تاليًا بعض الأعراض التي تظهر على السيدات أو الرجال ممن يعانين من ارتفاع نسبة هذا الهرمون، وهي:

خروج حليب من الثديين، حتى وإن كانت الفتاة غير حامل.

تعاني السيدة التي لديها ارتفاع في نسبة هذا الهرمون بشكل غير طبيعي من العقم، ومشاكل الإنجاب.

تظهر مشكلة جفاف المهبل، وقلة الإفرازات المهبلية بشكل كبير.

المعاناة من مشكلات اضطرابات الدورة الشهرية، وعدم انتظامها.

المعاناة من مشكلات في الرؤية، لأن زيادته تؤثر على العصب البصري.

يٌعاني الرجال من كبر حجم الثديين، وكذلك يواجه أغلبهم مشكلة قلة الرغبة الجنسية.

الوسائل المتبعة لعلاج زيادة نسبة هرمون الحليب في الدم

أولى خطوات علاج ارتفاع هرمون الحليب بعد اكتشاف سبب ارتفاع هرمون الحليب هي التشخيص الصحيح للحالة.

يتم التشخيص عن طريق فحص الأعراض الظاهرة، وإجراء تحليل لنسبة الهرمون في الدم.

ويمكن إجراء فحص للتأكد من عدم وجود أورام في الغدة النخامية.

ويتم وصف الأدوية بناء على حالة المريض، والسبب وراء ارتفاع نسبة الهرمون، ومن ضمن الأدوية المستخدمة تلك التي تساعد على تقليل إفراز الغدة.

يمكن كذلك في بعض الحالات اللجوء للجراحة للتخلص من الأورام التي قد توجد في الغدة النخامية، ويتم ذلك عن طريق منطقة الأنف.

قد يتم الاستعانة بالعلاج الإشعاعي بعد استئصال الورم، للتقليل من فرص عودة الورم لحالته السابقة.

أما في الحالات البسيطة لارتفاع الهرمون يمكن الاعتماد على الأدوية التي وصفها الطبيب مع تناول بعض من الأعشاب.

تعمل تلك الأعشاب على تقليل إفراز الهرمون، ومن تلك الأعشاب المريمية، حيث يتم غليها، والالتزام بتناول كوب منها في الصباح، وكوب آخر في المساء.

يمكن الاستعانة بعشبة البردقوش في تقليل إفراز هرمون الحليب عن طريق خلطها مع عسل النحل الأبيض، وتناول ملعقة منهم بعد الوجبات.

الحفاظ على شرب الماء باستمرار، فهو مهم لجميع العمليات الحيوية في الجسم.

الالتزام بتناول الخضراوات والفواكه لما تحتويه من فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم.

يعتبر شرب الشعير من المواد التي تقلل من إفراز هرمون الحليب.

نصائح يجب اتباعها عند ارتفاع نسبة هرمون الحليب

يجب البعد عن جميع العناصر التي تم ذكرها كـ سبب ارتفاع هرمون الحليب والتي منها:

يجب على السيدات أن تبتعد عن ارتداء حمالات الصدر الضيقة، فهي تؤثر بشكل غير مباشر على هرمون اللبن، فهي تحفز الغدد الثدية على إفرازه.

يجب البعد عن جميع المشروبات التي تزيد من نسبة الهرمون مثل الحلبة، والبردقوش حتى لا تزداد الحالة سوءً.

يجب استشارة الطبيب في حالة تأخر الدورة الشهرية لفترة كبيرة، لأن هذا قد يكون بسبب ارتفاع هرمون الحليب، وحتى لا يتسبب ذلك في مشكلات بعد الزواج.

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