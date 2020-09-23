سبب غياب حمد العبدان عن مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال سبب غياب النجم حمد العبدان عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي المقبلة.

حمد العبدان يغيب:

وأشار الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تعذر مشاركة حمد العبدان في المران، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لحين اجتياز الاختبار الطبي الذي يشترطه الاتحاد الآسيوي للمتعافين.

وكان حمد العبدان وحارس المرمى محمد الواكد، ومدير الفريق سعود كريري قد غادروا الحجر الصحي، الثلاثاء، بعد ظهور نتائج المسحة الطبية الثانية والتي أثبتت تعافيهم من فيروس كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في آسيا:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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