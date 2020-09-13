سبب يمنع يوسف بلايلي من الانضمام لـ الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

يرغب اللاعب الجزائري يوسف بلايلي في مغادرة أهلي جدة، والانضمام إلى الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم تأقلمه مع الراقي منذ الانضمام له في صيف عام 2019.

وبحث الأهلي المصري عن ضم اللاعب الجزائري كونه واحدًا من أفضل الأجنحة في إفريقيا بالفترة الأخيرة، كما أن اللاعب رحب بالانضمام لـ بطل إفريقيا في 8 مناسبات، كما قال والده عبدالحفيظ بلايلي.

بلايلي لاعب غير منضبط

ولكن ما قد يجعل الأهلي المصري يتراجع عن إتمام الصفقة هو سوء سلوك اللاعب الجزائري وعدم انضباطه، حيث لم يعد إلى الراقي منذ مارس الماضي، حيث قرر وقتها الذهاب إلى الجزائر بعد تعليق النشاط الرياضي، ومع استئنافه في أغسطس الماضي لم يصل إلى جدة.

يوسف بلايلي اتُهم بتعاطي المخدرات

كما تعرض النجم الجزائري لتجربة صعبة قد تؤثر سلبًا على انتقاله لـ الأهلي المصري، وهو إثبات تعاطيه للمخدرات عندما كان لاعبًا لنادي اتحاد العاصمة الجزائري خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وذلك قبل رحيله للدوري الفرنسي.

وفي سياق آخر، تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بـ الأهلي لإحدى القنوات المصرية نافيًا تمامًا تحرك المارد الأحمر للتعاقد مع لاعب المنتخب الجزائري مضيفًا أن هذا الأمر مجرد شائعات.

وأكد عبد الحفيظ على أن الأهلي المصري يُركز على الفوز بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن هذا الأمر شائعات غرضها هدم استقرار الفريق، ومتوجهًا بالنصيحة لجماهير المارد الأحمر بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية في المارد الأحمر.







شارك الخبر