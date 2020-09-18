سر اعتذار وليد الفراج لجماهير نادي الشباب

المواطن - محمد سمعه

تقدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج باعتذار لجماهير نادي الشباب، وذلك من خلال تغريدة كتبها اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

وقال الفراج في تغريدته: “حبايبي جمهور الشباب .. إلا زعلكم لكم حق تزعلون ولكم حق نرضيكم، الوعد الليلة في الدوري مع وليد إلا زعلكم تراكم غالين وليثكم غالي ورئيسكم غالي ولاعبكم غالي”.

سر غضب جمهور الشباب من وليد الفراج:

وكان الفراج تحدث في حلقة أمس الخميس ببرنامجه قائلًا عن صفقة إيفر بانيغا: “لو هناك خبر مهم عن سالم الدوسري أو محمد جحفلي سيحدث اهتمام في الرأي العام أكثر من صفقة بانيغا لنادي الشباب.. هذه الحقيقة!”.

وفي وقت سابق، كشف الفراج عن وعده لجماهير نادي النصر وذلك في حال تمكن أصفر العاصمة من الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي.

ورد الفراج على مشجع للعالمي قال له بأنه لا يدعو من قلبه لفوز أصفر العاصمة اليوم ضد سباهان أصفهان الإيراني، حيث أكد الفراج للمشجع بأنه يتمنى فوز العالمي.

وأضاف وليد الفراج: “خلي النصر يشد حيله، ويُتوج بالبطولة الآسيوية، وراح نوريكم مواهب فريق الإعداد عندنا في البرنامج، مثل ما فعلنا في النسخة الماضية عند تتويج الهلال بها، اللي يفوز راح ندلعه”.

النصر في مواجهة قوية ضد سباهان أصفهان:

ويستعد العالمي، اليوم الجمعة، لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

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