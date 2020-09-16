سر هجوم جماهير الهلال على مدرب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تعرض مدرب الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، لهجوم وسخرية شديدة من قبل جماهير الهلال، وذلك بعد أن أكد اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحافي لمباراة الشرطة العراقي، أنه لا يفكر في مواجهة الزعيم وغير مهتم بهذا الأمر.

جماهير الهلال تصف مدرب الأهلي بالمغرور:

وكان مدرب الراقي قال نصًا في المؤتمر الصحافي اليوم: “لست مهتمًّا إذا واجهت الأزرق آسيويًّا”، وتسببت هذه الكلمات الست في إثارة سخرية وغضب جماهير الأزرق التي وصفت مدرب الأهلي بأنه مغرور.

بينما تحدث جمهور آخر مضيفًا أن مدرب الأهلي لديه ثقة كبيرة بعد الفوز على أزرق العاصمة في الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 بنتيجة 2/ 1.

وأكدت جماهير الأزرق على أن مدرب الأهلي وفريقه سيدفعون الثمن عند مواجهة بطل آسيا 2019 في الأدوار المقبلة بالبطولة وتوديع البطولة على يد الأزرق، مثلما حدث في نسخة 2019.

موعد مباراتي الأهلي والهلال غدًا:

وسيواجه الأهلي، فريق الشرطة العراقي غدًا الخميس في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة بالجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا، بينما يواجه الهلال فريق باختاكور طشقند الأوزبكي أيضًا في الجولة الرابعة في تمام التاسعة مساءً.

وكان الأهلي فاز على فريق الشرطة بالجولة الثالثة من دور المجموعات بنتيجة هدف دون رد، بينما فاز الهلال على نادي باختاكور بثنائية مقابل هدف.

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