سعد بقير يدعم اتحاد تطاوين بـ20 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة منه، قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي الدولي سعد بقير دعمًا ماليًا كبيرًا لنادي اتحاد تطاوين.

سعد بقير يدعم اتحاد تطاوين

وأعلن نادي اتحاد تطاوين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، أن سعد بقير قدم دعمًا ماليًا يُقدر بـ20 ألف دينار كمنح فوز للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال في بيانه: “في حركة رائعة وليست بالغربية من الابن البار للوطن سعد بقير تبرع بمبلغ 20 ألف دينار كمنح فوز اللاعبين.. سعد يضرب موعدًا متجددًا مع الوفاء والإخلاص.. ربي يبارك لك ويفضلك سعد ويعطيك كل النجاح”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد تطاوين المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق انتصار آخر 3 جولات، من أجل ضمان البقاء وسط الكبار رسميًا.

بقير مع أبها

وظهر سعد بمستوى مميز للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُعد بمثابة نصف قوته الهجومية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي أبها قد تعاقد مع التونسي الدولي صاحب الـ22 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الترجي الرياضي بعقد يمتد لمدة عامين، قبل أن يُمدد تعاقده مؤخرًا حتى عام 2022.







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