سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

المواطن - الرياض

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 224.59 ريال لعيار 24، فيما سجل سعر المعدن الأصفر عيار 22 مبلغ 205.87 ريال.

الذهب اليوم عيار 21:

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 196.52 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 168.44 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 14 مبلغ 131.01 ريال.

أما سعر الذهب اليوم عيار 12 فسجل 112.29 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 6,985 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,572 ريالًا.

ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30% مع تجاوزه مستويات 2000 دولار للأوقية في وقت سابق من يوليو الماضي؛ ليحلق حول أعلى مستوياته في عدة سنوات مع تراجع الدولار الأمريكي والذي يقوض ارتفاعه جاذبية الأصول المقومة بالدولار كالذهب.

وأبقى الفيدرالي الأميركي قبل أسبوعين على أسعار الفائدة دون تغيير، وألمح إلى الاستمرار في السياسات التوسعية والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة حتى العام 2023، كما ألمح بنك إنجلترا، البنك المركزي البريطاني، للمرة الأولى في تاريخه إلى إمكانية اللجوء إلى أسعار الفائدة السالبة لتحفيز الاقتصاد الذي تأثر بشدة بسبب تفشي الفيروس الغامض.

وأضافت غوان أن مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة من شأنها أن تلعب دورًا كبيرًا في مواصلة صعود الذهب خلال الفترة المقبلة مع الزيادة المطردة في حيازات تلك الصناديق من المعدن الأصفر.

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