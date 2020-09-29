سعر النفط يصعد 1% بدعم من آمال اقتصادية

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط 1% يوم أمس الاثنين، مع صعود أسواق الأسهم العالمية بفعل آمال بحزمة تحفيزية أخرى في الولايات المتحدة، لكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا يغذي مخاوف بشأن الطلب على الوقود ويكبح مكاسب العقود الآجلة للخام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 51 سنتًا، أو 1.22 بالمائة، لتسجل عند التسوية 42.43 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتًا، أو 0.87 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 40.60 دولار للبرميل.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة في ميزوهو: ”في رأيي فإن الحدث الأكثر ترجيحًا القادر على تحريك سوق النفط الخام إلى المستوى التالي سيكون إقرار حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا“.

وحذت سوق النفط حذو بورصة وول ستريت في الصعود، بينما استمرت محادثات سياسية أمريكية من أجل مشروع قانون آخر لمساعدات مرتبطة بكوفيد-19 بعد أن قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب يوم الأحد: إنها تعتقد أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض.

ولقيت عقود الخام دعمًا أيضًا من تراجع الدولار الأمريكي، الذي يتحرك في مسار عكسي مع أسعار النفط.

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