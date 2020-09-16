سعر برنت يرتفع بنسبة 1.75%

المواطن - واس

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم ، بنسبة 1.75 في المئة، ليصل إلى 41.36 دولارًا أمريكيًا .

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 2.08 في المئة، ليستقر عند 39.16 دولارًا أمريكيًا .

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