سعر برنت ينخفض بنسبة 0.60 %

المواطن - متابعة
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم الاثنين.
وتراجع سعر برميل برنت بنسبة 0.60 في المئة، ما يعادل 25 سنتًا، ليصل سعره إلى 41.67 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 29 سنتًا، ما نسبته 0.72 في المئة، ليصل سعره 39.96 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
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