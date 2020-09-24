سعر نفط برنت ينخفض 31 سنتًا

المواطن - متابعة

انخفض سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.74% ما يعادل 31 سنتًا ليصل إلى 41.46 دولارًا أمريكيًا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.80 % ليثبت عند 39.61 دولارًا أمريكيًا.

ويوم أمس سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا قبيل صدور تقرير بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي أقرب استحقاق لجلسة التداول مرتفعة 28 سنتًا لتبلغ عند التسوية 41.72 دولارًا للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتًا إلى 39.60 دولارًا للبرميل.

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