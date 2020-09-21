سعود الطبية تحذر من فطر الكانديدا في صالونات التجميل

المواطن - الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من انتشار نوع من الفطريات في صالونات للحلاقة والتجميل، وأكدت أهمية الحرص على الوقاية منه.

وأوضحت المدينة الطبية أن هذا الفطر يسمى ” فطر الكانديدا”، والوقاية منه تكون من خلال الحفاظ على نظافة وتجفيف الجلد والأظفار، وتبديل الملابس بعد التعرق أو البلل، والغسيل بالصابون.

وشددت على ضرورة اختيار صالونات التجميل والحلاقة التي تطبق معايير النظافة، والحرص على عدم مشاركة الأدوات الشخصية في المسابح والحمامات العامة لتجنب نمو الخميرة الفطرية.

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