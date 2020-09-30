سعود الطبية تواصل جهودها التوعوية وتقيم مبادرة صحة قلبي

المواطن - الرياض

نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعاليات الصحية في إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي، مساء أمس الثلاثاء، المبادرة التوعوية الإلكترونية ” صحة قلبي”، تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب.

وتضمنت المبادرة، لمحة عن أعراض وأمراض القلب المتنوعة، بالإضافة إلى أسبابها وطرق التشخيص والعلاج.

وشارك بمبادرة سعود الطبية نخبة من المتخصصين في أمراض القلب وهم : رئيس قسم جراحة القلب ناصر الجريد، استشاري القلب وقسطرة القلب للكبار نايف العسيري، استشاري القلب وكهربائية القلب حسين هادو، استشاري قلب وتصوير القلب للكبار عزة العفيفي، استشارية قلب لدى الأطفال هدى خليل.

وأكدت رئيس قسم الفعاليات الصحية أ.عائشة الفيفي بأن مبادرة “صحة قلبي”، تُعد المبادرة الرابعة ضمن سلسلة الفعاليات الصحية الإلكترونية التي تقام عن بُعد، وخاصة بعد أن توقفت الفعاليات في ظل جائحة كوفيد-19 .

ونوهت إلى أن غالبية المبادرات تتزامن مع الأيام العالمية، حيث تهدف لتوعية المجتمع في منزلهم، إِيمَانًا بأهمية المسؤولية المجتمعية.

وقالت: نطمح لتنفيذ المزيد من الفعاليات الصحية إلكترونيًّا في الفترة القادمة مع مزيد من الابتكار لتكون فعاليات جاذبة للجميع.

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