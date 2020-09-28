سفارة أمريكا لدى اليمن: يجب تنفيذ اتفاق الأسرى فورًا

المواطن - متابعة

أشادت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم الاثنين، بجهود الأمم المتحدة التي أدت لاتفاق تبادل الأسرى في اليمن.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “نكرر النداء العاجل من المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر للطرفين لتنفيذ الاتفاق على الفور”.

وأضافت أن التزام الطرفين وتنفيذهما سيكون بمثابة اتخاذ خطوة ملموسة نحو السلام لجميع اليمنيين.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن يمهد لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، داعيًا للتنفيذ الكامل لاتفاق تبادل الأسرى.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعلن ترحيب الأمين العام أنطونيو غوتيريش باتفاق الأسرى المبرم بين الحكومة الشرعية في اليمن والحوثيين حول الإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المحتجزين لدى الطرفين.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف على البناء على هذا الزخم ووضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين المتبقين.

كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط مع مبعوثه الخاص للاتفاق على إعلان مشترك يشمل وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتدابير اقتصادية وإنسانية واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة لإنهاء الحرب.

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